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ABD Başkanı Trump, dünyayı sarsan ticaret savaşında yetkisini aştı mı?

Ümmühan Atak  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
ABD Başkanı Trump, dünyayı sarsan ticaret savaşında yetkisini aştı mı?

Ankara
ABD’de bir mahkeme, Başkan Trump’ın gümrük vergilerini arttırma yetkisi olmadığına hükmetti. Küresel ticarette büyük bir karmaşaya yol açan Trump, şimdi ne yapacak? Trump, gümrük vergisi silahını doğru kullandı mı? Anadolu Ajansı Washington Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.

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