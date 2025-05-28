93 yazarı bir araya getiren “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı?
Ankara
7 Ekim sonrası Filistin’de yaşananlarla ilgili 93 ismin yazıları “Kızıl Kapı” serisinde bir araya getirildi. Ekin Yayınları tarafından “Mekan, Sembol, İnsan” başlıkları altında 3 kitap olarak basılan “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı? Türkiye’den ve dünyanın farklı coğrafyalarından 93 ismin aynı kitapta buluşması neden önemli? Serinin editörü Eğitimci ve Yazar Süleyman Ceran ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.