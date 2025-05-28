Dolar
39.05
Euro
44.32
Altın
3,321.29
ETH/USDT
2,636.70
BTC/USDT
108,780.00
BIST 100
9,232.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Podcast

93 yazarı bir araya getiren “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı?

Ümmühan Atak  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
93 yazarı bir araya getiren “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı?

Ankara

7 Ekim sonrası Filistin’de yaşananlarla ilgili 93 ismin yazıları “Kızıl Kapı” serisinde bir araya getirildi. Ekin Yayınları tarafından “Mekan, Sembol, İnsan” başlıkları altında 3 kitap olarak basılan “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı? Türkiye’den ve dünyanın farklı coğrafyalarından 93 ismin aynı kitapta buluşması neden önemli? Serinin editörü Eğitimci ve Yazar Süleyman Ceran ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hızlı trenlerde bayram temizliği yapıldı
Tunca Nehri'nin debisi mayıs yağmurlarıyla 2 kat arttı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu yıl yüzde 51,5'i kadın, 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklarda
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Usluer'den, Türk dış politikasında İstanbul'un artan önemine vurgu

Benzer haberler

93 yazarı bir araya getiren “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı?

93 yazarı bir araya getiren “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı?

IKBY’nin ABD petrol şirketiyle ucu açık anlaşmaya varması ne anlama geliyor?

"Sıfır Atık Enstitüsü" çalışmalarını akademik alanda nasıl sürdürecek?

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde “bağlanma” teması nasıl işlenecek?

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde “bağlanma” teması nasıl işlenecek?
Türk kültüründe yönetim ve liderlik anlayışı nasıl şekillendi?

Türk kültüründe yönetim ve liderlik anlayışı nasıl şekillendi?

Trump ve Güney Afrika lideri Ramaphosa görüşmesinin yansımaları neler oldu?

Trump ve Güney Afrika lideri Ramaphosa görüşmesinin yansımaları neler oldu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet