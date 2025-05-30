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Gazze’de geçici ateşkes nasıl sağlanacak?

Betül Sümeyye Us  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Gazze’de geçici ateşkes nasıl sağlanacak?

İstanbul

Al Arabiya televizyonu, İsrail ile Hamas'ın Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son öneriyi kabul ettiğini iddia etti. ABD Başkanı Trump'ın, esir takası ve geçici ateşkes anlaşmasını duyurması bekleniyor. Detayları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuşacağız.

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