Türkiye'den Nijerya'daki selde hayatını kaybedenler için taziye
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Istanbul
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
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Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 151 kişi hayatını kaybetmişti.
Bölgede aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.