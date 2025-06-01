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Türkiye'den Nijerya'daki selde hayatını kaybedenler için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Türkiye'den Nijerya'daki selde hayatını kaybedenler için taziye

Istanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

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Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 151 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu bildirilmişti.

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