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Venezuela’daki genel ve bölgesel seçimlerin sonuçları nasıl karşılandı?

Tuba Memiş Çürük  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Venezuela’daki genel ve bölgesel seçimlerin sonuçları nasıl karşılandı?

Ankara

Venezuela'daki parlamento ve bölgesel seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu kazandı. Mahreç Dünya’da bu hafta Venezuela’daki seçimleri Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan ile konuştuk.

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