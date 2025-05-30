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Trump, İsrail’e karşı nasıl bir çizgiye geliyor?

Gazze Şeridi’nde ateşkes ihtimalinin belirmesinde ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e karşı tutum değiştirmesinin rolü oldu mu? Washington gündemini Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat yorumluyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Trump, İsrail’e karşı nasıl bir çizgiye geliyor?

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