Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,536.20
BTC/USDT
104,495.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikail Bıyıklı  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayisi ve enerji alanındaki işbirliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan'ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in yaklaşan doğum gününü kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Bodrum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Suriyeli ailelerin psikolojik durumu ele alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirmenin arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirmenin arifesindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet