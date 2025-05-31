Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayisi ve enerji alanındaki işbirliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan'ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in yaklaşan doğum gününü kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.