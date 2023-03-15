2019’daki Christchurch cami katliamı, Yeni Zelanda’da nasıl bir etki bıraktı?
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camide toplam 51 kişiyi katleden ırkçı teröristin gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Peki, Müslüman toplum şu anda neler hissediyor? İslamofobi ne seviyede? Christchurch’ten gazeteci Ömer Kablan’la konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.