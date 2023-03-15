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2019’daki Christchurch cami katliamı, Yeni Zelanda’da nasıl bir etki bıraktı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
2019’daki Christchurch cami katliamı, Yeni Zelanda’da nasıl bir etki bıraktı?

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camide toplam 51 kişiyi katleden ırkçı teröristin gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Peki, Müslüman toplum şu anda neler hissediyor? İslamofobi ne seviyede? Christchurch’ten gazeteci Ömer Kablan’la konuştuk.

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