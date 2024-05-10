Dolar
32.25
Euro
34.76
Altın
2,374.31
ETH/USDT
3,027.20
BTC/USDT
62,947.00
BIST 100
10,332.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Solmaz Akduman Camii’nde cuma hutbesi irad ediyor.
logo
Podcast

Fransız hükümetinin yeni görev gücü ne anlama geliyor?

Betül Sümeyye  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Fransız hükümetinin yeni görev gücü ne anlama geliyor?

Ankara

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın basın bildirisine göre Fransız hükümeti, İslam’la politik bir müdahale çerçevesinde, ‘İslamcı hareketler ve Müslüman Kardeşler’ üzerine odaklanacak özel bir görev gücü başlatma kararı aldı. Kararın detaylarını İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile konuştuk. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Işıkhan: Ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
MSB'den "bordo bereliler"e özel klip
Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Türkiye'de sıcak hava balonuyla uçuşu deneyimleyenlerin sayısı 5,9 milyona yaklaştı

Benzer haberler

Fransız hükümetinin yeni görev gücü ne anlama geliyor?

Fransız hükümetinin yeni görev gücü ne anlama geliyor?

İklim krizi bu yıl tarımda nelere yol açıyor?

Petrol zengini Nijerya’da artan yakıt krizinin sebebi ne?

Türkiye’nin UAD’deki soykırım davasına müdahil olması ne anlama geliyor?

Türkiye’nin UAD’deki soykırım davasına müdahil olması ne anlama geliyor?
Gerçek ve hayaller tek karede nasıl buluşuyor?

Gerçek ve hayaller tek karede nasıl buluşuyor?
ABD’de “antisemitizm” tanımının genişlemesi ne anlama geliyor?

ABD’de “antisemitizm” tanımının genişlemesi ne anlama geliyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet