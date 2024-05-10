Fransız hükümetinin yeni görev gücü ne anlama geliyor?
Ankara
Fransa İçişleri Bakanlığı’nın basın bildirisine göre Fransız hükümeti, İslam’la politik bir müdahale çerçevesinde, ‘İslamcı hareketler ve Müslüman Kardeşler’ üzerine odaklanacak özel bir görev gücü başlatma kararı aldı. Kararın detaylarını İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.