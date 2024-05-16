Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico’nun son durumu nasıl?
Ankara
Geçen yıl Ekim ayında başbakanlığa geldiğinde Ukrayna’ya silah yardımını durduran Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün silahlı saldırıya uğradı. Henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirilen Fico’nun dış politikasını, Anadolu Ajansı Muhabiri Aşkın Kıyağan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.