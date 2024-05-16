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Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico’nun son durumu nasıl?

Ömer Faruk Çalışkan  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico’nun son durumu nasıl?

Ankara

Geçen yıl Ekim ayında başbakanlığa geldiğinde Ukrayna’ya silah yardımını durduran Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün silahlı saldırıya uğradı. Henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirilen Fico’nun dış politikasını, Anadolu Ajansı Muhabiri Aşkın Kıyağan ile konuştuk.

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