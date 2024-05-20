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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuşuyor.
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Savaş muhabiri Samet Doğan’ın son kitabında neler var?

Ümmühan Atak  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Savaş muhabiri Samet Doğan’ın son kitabında neler var?

Ankara
Savaş muhabirliği yaptığı dönemde yaşadıklarını “Cuma Günü Uçmayan Kuş” ismindeki romanıyla anlatan Gazeteci ve Yazar Samet Doğan’ın ikinci kitabı “Beni Yemen’de İtalyana Benzetirler” raflardaki yerini aldı. Savaşta ölenlerin sadece rakam olarak anılmasından duyduğu rahatsızlıkla kalemi eline aldığını söyleyen Doğan ile yeni kitabını ve savaş muhabirliğini konuştuk.

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