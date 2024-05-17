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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor
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Engelli kadın yarış pilotu Kübra Denizci Keskin zorlukları nasıl aştı?

Dünyadaki ikinci, Türkiye’de ise ilk engelli kadın yarış pilotu, aynı zamanda klinik psikolog Kübra Denizci Keskin’inin hikayesini ve engellilere yönelik farkındalığın nasıl arttırılabileceğini konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Engelli kadın yarış pilotu Kübra Denizci Keskin zorlukları nasıl aştı?

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