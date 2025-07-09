Küresel ısınma neden aşırı hava olaylarına yol açıyor?
Ankara
Rize yaylasında kar yağdı, ABD’nin kurak bölgelerinden Texas’ta sel, onlarca can kaybına yol açtı. Bir yandan kuzey yarım küre orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle ilişkisini ve iklim krizinin geldiği seviyeyi, Prof. Dr. Murat Türkeş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.