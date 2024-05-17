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İklim krizinde kamuoyunu bilinçlendirme neden önemli?

Uluslararası iklim günü vesilesiyle iklim krizinde farkındalık meselesini ve küresel ısınmanın muhtemel sonuçlarını, Prof. Dr. Levent Kurnaz ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
İklim krizinde kamuoyunu bilinçlendirme neden önemli?

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