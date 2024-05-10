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Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Muhammet Ballı  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı Fotoğraf: Muhammet Ballı/AA

Adıyaman

Havaalanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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