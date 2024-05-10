Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Elazığ
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün ilçenin Görese Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu" düzenledi.
Operasyonda, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.