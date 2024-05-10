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Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Suat Öztürk  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Elazığ

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün ilçenin Görese Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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