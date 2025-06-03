Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir
Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.