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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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