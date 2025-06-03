Afyonkarahisar'da yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Afyonkarahisar
M.A, (60) idaresindeki 03 UT 126 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Tepealtı mevkisinde yön tabelasına çarptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.A. (59) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.