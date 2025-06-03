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Afyonkarahisar'da yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Arif Yavuz, Hüseyin Ünlüsoy  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Afyonkarahisar'da yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü Fotoğraf: Hüseyin Ünlüsoy/AA

Afyonkarahisar

M.A, (60) idaresindeki 03 UT 126 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Tepealtı mevkisinde yön tabelasına çarptı.

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Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.A. (59) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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