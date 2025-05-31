Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,512.00
BTC/USDT
103,387.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta "Lisanslı Depoculuk Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli yangın tespit köpeği Bronz, ev, iş yeri ve orman yangınlarında kundaklama şüphesinin aydınlatılmasında aktif rol üstleniyor.

Semih Şahin  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığındaki eğitimlerin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kayıp, mayın ve bomba arama, asayiş, iz takip, yangın, uyuşturucu ve kadavra gibi 8 farklı branşta eğitim verilen 15 köpek, kolluk güçlerine önemli destek sağlıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jandarmanın kent genelinde yürüttüğü çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev yapıyor.

Kondisyon parkuru ve diğer alanlarda itaat ile arama eğitimlerinden geçirilen köpeklere çeşitli ödül oyunları da oynatılıyor.

Yangında suç ve suçluların tespitine olanak sağlıyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan 4 yaşındaki Bronz adlı yangın tespit köpeği de şüpheli olduğu düşünülen yangınların çıkış sebebinin belirlenmesinde personele destek oluyor. Alman çoban köpeği Bronz, yaklaşık 2,5 yıldır şüpheli yangınların aydınlatılmasında önemli rol üstleniyor.

Verilen eğitim sayesinde yangın bölgesindeki yanıcı ve parlayıcı maddelerin kokusunu hızla tespit eden Bronz, soğutma ve söndürme çalışmalarının ardından yangının meydana geldiği yerde keşifte bulunuyor.

Bronz, yangın bölgesinde yanıcı veya parlayıcı maddenin döküldüğü alanın üzerine yatarak eğiticisine tepki veriyor, yangında kundaklama ve benzeri ibare tespit etmesi halinde olay yeri inceleme ekiplerince bölgede daha detaylı çalışma yapılmasına, suç ve suçluların tespit edilmesine olanak sağlıyor.

"14 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayıp göreve başladı"

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Uğur, AA muhabirine, Türkiye genelinde 4 yangın tespit köpeğinin bulunduğunu söyledi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan Bronz'un İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirildiğini belirten Uğur, şöyle konuştu:

"Yangın tespit köpeği Bronz, yangının çıkış noktasını tespit amacıyla kullanılmakta olup suç ve suçluların bulunmasında aktif rol oynamaktadır. Bronz, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığında tutuşturucu maddeler üzerine 14 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayarak Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başladı. Orman yangınları, iş yeri, fabrika, ev eklentileri ve benzeri olmak üzere tüm yangın olaylarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bronz, koku yoğunluğuna göre kundaklama şüphesi bulunan tüm yangınların çıkış noktasını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'dan batıya yaklaşık 80 bin kurbanlık gönderildi
Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor
İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle temizlik hizmeti de aksıyor

Benzer haberler

Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor

Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor

DMM, "Mülkiyeti belediyede olan tarihi binaya VGM el koydu" iddialarını yalanladı

Türkiye Pickleball Şampiyonası, Bursa'da yapılacak

Bursa'daki "oyuncu okul"da çocuklar eğlenirken öğreniyor

Bursa'daki "oyuncu okul"da çocuklar eğlenirken öğreniyor
Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette

Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette
Diyarbakır'da Kralkızı Baraj Gölü hayalet ağlardan temizlendi

Diyarbakır'da Kralkızı Baraj Gölü hayalet ağlardan temizlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet