Dolar
42.70
Euro
50.24
Altın
4,281.88
ETH/USDT
2,930.50
BTC/USDT
86,282.00
BIST 100
11,377.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Uludağ'ın ormanlarından toplanan kozalaklardan pekmez yapıyorlar

Uludağ'ın güney yamacında kurulu Bursa'nın Keles ilçesindeki kırsal mahallenin kadınları, eşlerinin ormandan topladığı kozalakları kazanlarda kaynatıp özünden pekmez elde ediyor.

Mustafa Bikeç  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Uludağ'ın ormanlarından toplanan kozalaklardan pekmez yapıyorlar Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında orman köylülerini yaşadığı yerde kalkındırmak, gelirlerini çeşitlendirmek, ekonomik olarak güçlendirme amacıyla destek veriliyor.

Bu kapsamda Keles'e bağlı kırsal Kocakovacık Mahallesi'nde bir araya gelen 23 kadın, bölgedeki çam ağaçlarındaki kozalaklardan pekmez yapmak için ORKÖY projesinden yararlandı.

Ekipman almak için ORKÖY projesi kapsamında yüzde 20'si hibe geri kalanı ise faizsiz ödemeli 1 milyon 610 bin lira destek verilen kadınlar, eşlerinin ormandan topladığı kozalakları kazanlarda kaynatıp özüyle pekmez yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kadınlar, kozalak pekmezlerini köy ürünleri pazarları ve internetten satarak gelir elde ediyor.

"40 kadına destek verildi"

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine, Bursa'da 2025'te toplam 16 projeye 100 milyon lirayı aşkın destek verildiğini söyledi.

Kozalak pekmezi yapımı için de 23 kadına 1 milyon 610 bin lira destek sağlandığını belirten Şahan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi vesilesiyle Bölge Müdürlüğü olarak projelerimizi çeşitlendirdik. 2025 yılı ilklerin yılı oldu. Bölge Müdürlüğümüzde ilk kez pancar kıyma, erişte kesme, meyve kurutma, zeytin silkeleme makineleri, kozalak pekmezi yapımı için ekipmanlar, hamur yoğurma, seyyar taş fırın ve çapa makinesi projeleriyle 40 kadına 560 lirası hibe olmak üzere 2 milyon 700 bin lira destek verildi. Geri kalan tutar, 3 yılda faizsiz olarak ödenecektir. Kredi almak isteyenlerin talepleri mahalle muhtarlığınca bulundukları yerin orman işletme müdürlüğüne faydalanmak istenilen kredi türü belirtilerek dilekçe verilmesi durumunda orman işletme müdürlüğü tarafından takip eden yıl için talep değerlendirilir."

"Bu yıl yeni başladık"

Evinin bahçesinde diğer kadınlarla kozalak pekmezi üreten Kadriye Bulanık da proje kapsamında aldıkları destekle çam kozalağından pekmez yaptıklarını söyledi.

Kozalakları eşlerinin toplayıp getirdiğini anlatan Bulanık, "Burada güzelce yıkayıp temizliyoruz. Bir gün önceden kozalakları kaynatıyoruz. Ertesi gün onu süzüyoruz. Ardından şeker ilave edip kaynatıyoruz, sonra şişelere koyup hazır hale getiriyoruz." dedi.

Bulanık, satışları il ve ilçe merkezlerindeki köy ürünleri pazarları ile internetten yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdilik kendimize göre satıyoruz, az yapıyoruz. Çok olursa daha iyi olacak. Bu yıl yeni başladık. 150, 200 kavanoz yaptık. Bundan sonra daha çok yapmaya uğraşacağız. İnşallah gelirimiz iyi olur da artırırız. Bunlar 'öksürüğe, nefes darlığı, bronşit hastalığı gibi her şeye iyi geliyor' diye alıyorlar. Çocuklarına içiriyorlar. Destekleri için Cumhurbaşkanımıza, Orman Müdürlüğümüze, hepsine çok teşekkür ederiz."

Mahalle muhtarı Mustafa Ferik ise şeker ve kaynatma oranının ölçümlü olduğunu, ürünün güvenle tüketilebileceğini ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Romanya'da "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" programı düzenlendi
Gönüllü öğretmenler destek için yetim ve öksüz çocuklar ile hayırseverler arasında köprü oldu
Kuledeki hava trafik kontrolörlerinin yerdeki keskin gözleri
Türkiye, 2025'te yüksek düzeyli uluslararası toplantıların ev sahibi oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek ve 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

Benzer haberler

Uludağ'ın ormanlarından toplanan kozalaklardan pekmez yapıyorlar

Uludağ'ın ormanlarından toplanan kozalaklardan pekmez yapıyorlar

Topladığı materyallerle hayalindeki matematik müzesini kurmaya hazırlanıyor

Yerli mühendislerin geliştirdiği sistemle tekstil atık suları yeniden kullanılacak

Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor

Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi

Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi
İznik'teki bazilikaya 2014'te dalış yapan akademisyen o gün yaşadıklarını anlattı

İznik'teki bazilikaya 2014'te dalış yapan akademisyen o gün yaşadıklarını anlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet