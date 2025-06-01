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Yaşam

Fatma öğretmen "masal battaniyesi"yle öğrencilerinin becerilerinin gelişmesini sağladı

Elazığ'da anaokulu öğrencilerinin derslerde anlatılan masallara hayallerini katarak kumaşlara çizdikleri resimlerle "masal battaniyesi" oluşturuldu.

Suat Öztürk  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Fatma öğretmen "masal battaniyesi"yle öğrencilerinin becerilerinin gelişmesini sağladı Fotoğraf:Suat Öztürk/AA

Elazığ

Elazığ'da ana sınıfı öğretmeni Fatma Ağralı, dinledikleri masallarla ilgili kumaşa çizimler yaptırdığı öğrencilerinin resim yeteneğinin ve problem çözebilme becerilerinin gelişmesini sağladı.

Şehit Faruk Demir İlkokulu bünyesindeki ana sınıfında görev yapan Ağralı, öğrencilerinin kitap sevgisi, dinleme ve diğer becerilerini geliştirmek için "Masal Battaniyem Projesi"ni hayata geçirdi.

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Ağralı'nın her hafta bir çocuğa verdiği masal kitabını ailelerin desteğiyle ezberleyen öğrenciler, sınıfta resimlere bakarak masalı anlatıyor.

Daha sonra öğrenciler akıllarında kalan hikayeyi hayal gücünü de katarak kumaşlara çiziyor.

Öğrenciler, bir yıl boyunca belirli aralıklarla çizdikleri bu resimleri, evlerinde ailelerinin yardımıyla battaniyenin üzerine dikerek "masal battaniyesi" oluşturdu.

Öğrencilerin hazırladığı battaniyelerden 3'ü örnek olması için sınıfa asıldı.

Her birinde 12 ila 15 resmin yer aldığı 15 "masal battaniyesi" yıl sonunda okul koridorunda sergilenecek.

"Problem çözme becerileri arttı"

Ağralı, AA muhabirine, hayata geçirdiği proje sayesinde çocukların birçok alanda becerisinin geliştiğini söyledi.

Projeyle çocuklar ve ailelerinin evlerinde masal etkinliği yaparak güzel vakit geçirdiğini anlatan Ağralı, çalışmanın masalların nesilden nesile aktarılmasında öncü olacağını belirtti.

Ağralı, "Çocuklarımız anlatılan masalı resimlere döktü. Bu sayede hayal dünyalarıyla masalları birleştirerek büyük bir masal battaniyesi oluşturduk." dedi.

Çocukların dinleme ve diğer becerilerinin güçsüz olduğunu fark ettiği için bu çalışmayı başlattığını ifade eden Ağralı, şöyle konuştu:

"Öğrenciler kitap dinlerken sıkılıyorlardı. Projeyi geliştirdikten sonra öğrencilerim kitapları sevmeye başladı. Çalışmayla çocukların resim çizme ve dil becerileri, hayal dünyalarında kurduklarını resme dökebilme yetenekleri gelişti. Kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. Problem çözme becerileri arttı. Her masal bir dünya aslında ve bu masallarda gördüğümüz örnek yaşantıları hayatımızda yaşadığımız problemlere uyarlayıp sorunlarımızı daha rahat bir şekilde çözümlemeyi öğrendik."

Çocukluğundan beri masala büyük ilgisinin olduğunu dile getiren Ağralı, çalışmayla çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ağralı, "Çocukken masal dinlediğimde her zaman üzerime bir battaniye örterdim ve hayal dünyalarına dalardım. Bunu öğrencilerimin de yaşamasını istedim. Çocuğun bu battaniyede çizimlerinin ve kendi hayal dünyasını yansıtıyor olması, onun kitaplara olan ilgisinin artmasını, masal saatlerinin keyifli, samimi ve içten geçmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Masal battaniyesi sayesinde kitapları daha çok sevdim"

Öğrencilerden Begüm Hüsna Arpacı da masal anlatmayı ve dinlemeyi sevdiğini dile getirdi.

Masal derslerinde birçok şey öğrendiğini anlatan Arpacı, "Kitapların bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Masal battaniyesi sayesinde kitapları daha çok sevdim." dedi.

Deniz Emre Sertkaya da etkinlik sayesinde daha güzel resim yaptığını anlattı.

Berrak Şirin ise dinlediği masalları çizdikçe hayal dünyasının geliştiğini belirtti.

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