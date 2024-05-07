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Gerçek ve hayaller tek karede nasıl buluşuyor?

Ümmühan Atak  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Gerçek ve hayaller tek karede nasıl buluşuyor?

Ankara

İllüstratör Halime Nur Sevim, fotoğraflar üzerine iliştirdiği illüstrasyonlarla büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde "Yıldızlı Düşler" isimli ilk kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sunan Sevim ile gerçekle hayalin buluşmasının inceliklerini konuştuk.

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