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İklim krizi bu yıl tarımda nelere yol açıyor?

Küresel ısınmanın sonuçlarının tarımsal üretime bu yıl ne şekilde yansıdığını ve uyum konusunda yapılabilecekleri Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
İklim krizi bu yıl tarımda nelere yol açıyor?

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