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SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu yaptı.

Atakan Çıtlak  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Giresun

Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar, bugün başlayan 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında organize edilen uçuşu ilgiyle izledi.

Gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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