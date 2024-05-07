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ABD’de “antisemitizm” tanımının genişlemesi ne anlama geliyor?

Ümmühan Atak  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
ABD’de “antisemitizm” tanımının genişlemesi ne anlama geliyor?

Ankara

ABD Temsilciler Meclisi “Antisemitizm Farkındalık Yasası” başlıklı tasarıyı onayladı. Söz konusu tasarıya göre “antisemitizm” tanımı genişleyecek. Peki hangi ifadeler “antisemitizm” sayılacak? Tasarı Senato’dan geçebilecek mi? Detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.

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