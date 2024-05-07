ABD’de “antisemitizm” tanımının genişlemesi ne anlama geliyor?
Ankara
ABD Temsilciler Meclisi “Antisemitizm Farkındalık Yasası” başlıklı tasarıyı onayladı. Söz konusu tasarıya göre “antisemitizm” tanımı genişleyecek. Peki hangi ifadeler “antisemitizm” sayılacak? Tasarı Senato’dan geçebilecek mi? Detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.