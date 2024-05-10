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DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.

Esin Işık  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı devam ediyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Deniz Kuvvetleri unsurlarının geniş katılımıyla "Su Üstü Harbi, Denizaltı Harbi, Denizaltı Savunma Harbi ve Amfibi Harekat Eğitimleri" ile devam ettiği belirtildi.

10.05.2024


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DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı devam ediyor
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