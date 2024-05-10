DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Deniz Kuvvetleri unsurlarının geniş katılımıyla "Su Üstü Harbi, Denizaltı Harbi, Denizaltı Savunma Harbi ve Amfibi Harekat Eğitimleri" ile devam ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.