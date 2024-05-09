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Petrol zengini Nijerya’da artan yakıt krizinin sebebi ne?

Tuba Memiş  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Petrol zengini Nijerya’da artan yakıt krizinin sebebi ne?

Ankara
Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi, hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, Nijerya’daki bu yakıt krizinin sebebi ne? 1960 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede o günden bugüne neler değişti? Anadolu Ajansı Nijerya Muhabiri Adam Abu-Bashal anlattı.

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