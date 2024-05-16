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Filistin’i görmezden gelen ünlüleri bloklamanın anlamı ne?

Ümmühan Atak  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Filistin’i görmezden gelen ünlüleri bloklamanın anlamı ne?

Ankara
Filistin’i konuşmayan ve İsrail’e destek veren firmaların tanıtımını yapan ünlü isimler dünya çapında tepkiyle karşılanıyor. Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını engellemeyi amaçlayan “blockout2024” hareketi Türkiye’ye de sıçradı. 7 Ekim’den bu yana Filistin ve Gazze’yi konuşan Sanatçı Deniz Uğur ile bazı ünlülerin Filistin’i neden görmezden geldiğini konuştuk.

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