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İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülke basınında geniş yer aldı. VTR İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyetle helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesinin ardından Tahran’dan son duruma ilişkin yayındayız.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Seval Ocak  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum

TBMM

Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum."

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