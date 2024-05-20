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İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülke basınında geniş yer aldı. VTR İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyetle helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesinin ardından Tahran’dan son duruma ilişkin yayındayız.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İran halkına başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

Mümin Altaş  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İran halkına başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, İran Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Emir Abdullahiyan'a ve beraberlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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