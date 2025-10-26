"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda AA'nın "Kanıt" belgeseli izlendi
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının son gününde, Anadolu Ajansının "Kanıt" belgeseli gösterildi.
İstanbul
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının yan etkinlikleri kapsamında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holünde gösterilen belgesele ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle'nin yapımcılığında hazırlanan "Kanıt" belgeselinde, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları delil niteliğindeki görsellerle aktarılıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Fotoğraf: Murat Şengül/AA