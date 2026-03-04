Dolar
Kültür

Yazar İskender Pala "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında konferans verdi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, "Bugün sosyal medya dediğimiz alanların tamamının karşılığı eski toplumumuzda şiirdi. Bir şiir halk arasında yayıldığı zaman o günün 'trend'i olurdu." dedi.

Fatma Nur Candan  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Yazar İskender Pala "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında konferans verdi Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Pala, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında konferans verdi.

Konferansta, ramazanın manevi atmosferi ve "güzel söz söylemek" üzerine konuşan Pala, sözün eski kültürdeki yerini anlattı.

Osmanlı döneminde yöneticilerin sözün gücünü bilen kişiler olarak yetiştirildiğini belirten Pala, "En güzel sözü sultanlar söylemek durumundadır. Bilge krallar olmak durumundadır. Halkının, kendisine tabi olan insanların örnek aldığı sözlerle onların ruhlarını okşamalıdır, hayatlarını güzelleştirmelidir." ifadelerini kullandı.

Osmanlı şehzadelerinin eğitiminde şiirin önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Pala, padişahların büyük bölümünün şair olduğuna dikkati çekerek, "Şehzadeleri saymazsak 33 Osmanlı padişahından 26'sı şairdir." dedi.

"Bence Fatih savaşın yarısını şiirle kazanmış"

Pala, geçmişte şiirin toplum hayatındaki etkisinin oldukça güçlü olduğunu anımsatarak, "Bugün Twitter, X, TikTok gibi sosyal medya dediğimiz alanların tamamının karşılığı eski toplumumuzda şiirdi. Bir şiir halk arasında yayıldığı zaman o günün 'trend'i olurdu." diye konuştu.

Osmanlı'da şiirin yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda siyaset ve devlet yönetiminde kullanılan bir araç olduğunu belirten Pala, Fatih Sultan Mehmet'in Karaman seferini ilan ederken bir beyit kaleme aldığını, bunun şiirin o dönemdeki etkisini gösterdiğini ifade etti.

Pala, bu beytin halk arasında hızla yayıldığına ve psikolojik bir etki oluşturduğuna işaret ederek, "Bence Fatih savaşın yarısını şiirle kazanmış." dedi.

