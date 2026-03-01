Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
2,001.40
BTC/USDT
67,135.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. -VTR
logo
Kültür, Ramazan 2026

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi

Başkentte "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya sahne aldı.

Şeyma Güven  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Eşref Ziya "Kardan Aydınlık", "Bir Güneş Doğuyor", "Ağlama Karanfil" gibi eserlerden oluşan seçkiyi seslendirdi.

Ömer Karaoğlu da aralarında "Hüdaya Açmışız Ellerimizi" ve "Arzuhal" isimli parçaların yer aldığı, ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarı sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Su tutmaya başlayan Karataş Gölü yeniden canlanıyor
Yazın kuruma noktasına gelen Bursa'nın tarımsal sulama barajları yeniden doluyor
Ekrem İmamoğlu'nun şirket aracının giderlerini Beylikdüzü Belediyesine karşılattığı iddiasına ilişkin dava
Türkiye ve dünya gündemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir

Benzer haberler

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi
Ramazan ayına özel hazırlanan mehter konseri AKM'de dinleyiciyle buluştu

Ramazan ayına özel hazırlanan mehter konseri AKM'de dinleyiciyle buluştu
Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet