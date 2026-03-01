"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi
Başkentte "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya sahne aldı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Eşref Ziya "Kardan Aydınlık", "Bir Güneş Doğuyor", "Ağlama Karanfil" gibi eserlerden oluşan seçkiyi seslendirdi.
Ömer Karaoğlu da aralarında "Hüdaya Açmışız Ellerimizi" ve "Arzuhal" isimli parçaların yer aldığı, ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarı sundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.