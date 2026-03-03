Dolar
43.98
Euro
50.92
Altın
5,049.12
ETH/USDT
1,948.60
BTC/USDT
66,617.00
BIST 100
12,914.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Ramazan 2026

Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan", bilim etkinlikleri ve müzikallerle devam ediyor.

Fatma Nur Candan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında çocuklar için hazırlanan "Aslan Müzikali" izleyiciyle buluşurken, çocuklar sahnede dans ederek şarkılara eşlik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Konya Bilim Merkezi tarafından kurulan alanda, bilim ve teknoloji temalı uygulamalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Oyun alanları, interaktif sergi bölümleri ve atölye çalışmalarıyla tasarlanan bölümde çocuklar için geniş bir LEGO alanı oluşturuldu. Masalara oturarak kendi tasarımlarını yapan çocuklar, farklı deney düzeneklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Uzay temalı stantlarda bilgi aktarımı yapılırken, "Teleskobun Serüveni", "Vücudumuzdaki Makineler", "Fiziğin İzinde" ve "Basit Makineler" bölümlerinde temel bilim konularına ilişkin interaktif içerikler sunuldu.

Ayrıca etkinlik alanındaki "Festman" isimli robot, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Siberay Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya konser verdi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali" sahnelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet