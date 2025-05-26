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Kültür

Türk mutfağından lezzetler ABD'deki Türk Festivali'nde tanıtıldı

Şef Ramazan Bingöl, "Biz kendi açımızdan özellikle Türk mutfağının nadide yemeklerini burada yapıyoruz, ilgi de görüyor. Yani burada belki de ilk defa Amerika’da keşkek, katmer yapılıyor." dedi.

Ayşe Betül Akçeşme  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Türk mutfağından lezzetler ABD'deki Türk Festivali'nde tanıtıldı Fotoğraf:Mustafa Çiftçi/AA

Chicago

ABD’nin Chicago kentinde 23-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Festivali’ne katılan ünlü şef Ramazan Bingöl, Türk mutfağının az bilinen ancak kültürel açıdan önemli lezzetlerini Amerikalılarla buluşturdu.

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Festival alanında keşkek, katmer ve yumurtalı köfte gibi yöresel yemekleri tanıtan Bingöl, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl, "Biz kendi açımızdan özellikle Türk mutfağının nadide yemeklerini burada yapıyoruz, ilgi de görüyor. Yani burada belki de ilk defa Amerika’da keşkek, katmer yapılıyor." dedi.

Keşkeğin Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkiye’de hemen her bölgede yapıldığını belirten Bingöl, "Onsuz yağmur duası olmaz, düğünler olmaz. O açıdan Amerikalıların keşkeği tanımasını istedik ve gayet de beğendiler." ifadelerini kullandı.

"Bu yemekleri görünce çok şaşırıyorlar. Onlar Türk mutfağını sadece döner kebaptan ibaret sanıyorlar." diyen Bingöl, Amerikalıların festival sayesinde Türk mutfağının zenginliğini keşfetme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bingöl, ayrıca Türk mutfağının fast food kategorisinde de öne çıktığını, döner, köfte ve lahmacun gibi yemeklerin hem hızlı hem de sağlıklı seçenekler olduğunu vurguladı.

Chicago’da bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin sadece gastronomik bir etkinlik olmaktan öte, Türkiye’nin kültürünü tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bingöl, etkinlikte mutfak tanıtımının yanı sıra konserler, Mesnevi dinletileri, Hacivat ve Karagöz oyunları, tasavvuf müziği, el sanatları ve çini gibi pek çok kültürel unsurun da yer aldığını vurgulayarak, “O açıdan çok önemli buluyorum.” dedi.

Festivalin her yıl geliştiğini ve üzerine koyarak daha da zenginleştiğini belirten Bingöl, toplumların en önemli kültür dejenerasyonunun mutfakla başladığını savundu.

Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

“Bir toplumu geleceğinden etmek istiyorsan, kendi bağından koparmak istiyorsan mutlaka mutfağıyla oynayacaksın. Eğer bir toplum mutfak kültürünü kaybederse her şeyini kaybeder. Çünkü mutfakta medeniyet başlar, medeniyet ve kültür mutfakla ilerler ya da biter. Sen kendi mutfağını koruyamazsan, kendi mutfağını anlatamazsan, hiçbir kültürünü, medeniyetini koruyamazsın.”

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