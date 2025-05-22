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Kültür

Türk kültürü ABD'nin Chicago kentinde düzenlenecek "Türk Festivali" ile tanıtılacak

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde 23 Mayıs'ta başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde Türk kültürü tanıtılacak.

Ayşe Betül Akçeşme  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Türk kültürü ABD'nin Chicago kentinde düzenlenecek "Türk Festivali" ile tanıtılacak Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Chicago

Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Festivali", senatörler, Kongre üyeleri, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türkiye'den üst düzey isimlerin katılacağı açılış programıyla başlayacak.

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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin ilk gününde, Türk mutfağına özgü yemeklerin tanıtılacağı programlar, mehter takımı, semazen ve halk oyunları gösterileri sunulacak.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve 15 bin katılımcıyı ağırlayan, Kuzey Amerika'daki en kapsamlı Türk festivali olma özelliğini taşıyan etkinliğe, bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.

Türk Festivali Komitesinin kurucularından Halil Demir, Anadolu'nun ve Türkiye'nin çok derin, geniş ve zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek, "Biz bu kültürleri tanıttıkça, aynı zamanda Amerika'nın kültürünü de genişletiyor, büyütüyor, geliştiriyoruz." dedi.

Ziyaretçiler, festival boyunca pazar alanında kurulacak 200'ü aşkın stantta Türk kültürünü yansıtan ürünleri keşfetme imkanı bulacak. Ebru, tezhip, seramik ve hat gibi geleneksel sanatların icracıları, konuklara bilgi verecek, tecrübelerini paylaşacak.

Türk Festivali için kayıt yaptıran ilk 2 bin kişi arasından kurayla belirlenecek 10 kişiye, Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.

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