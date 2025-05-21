ABD'nin Chicago kentinde 23-25 Mayıs'ta "Türk Festivali" düzenlenecek
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde, 23-25 Mayıs'ta "Türk Festivali" gerçekleştirilecek.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl da Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.
Geçen yıl yaklaşık 15 bin katılımcıyı bir araya getiren festivali organize eden "Türk Festivali Komitesi"nin kurucularından Zekat Vakfı Genel Direktörü Halil Demir, çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
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Geçen yılı Türk Festivali'nin "doğum yılı" olarak nitelendiren Demir, önümüzdeki yılların ise "mükemmelleşme dönemi" olacağını söyledi.
Demir, geçen yılki başarıların özverili ve samimi çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "Ayrıca bizim insanımızın, Anadolu'nun, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın o şanlı tarihini ne kadar özümseyip özlediğini, görmek ve deneyimlemek istediğini gördük. Beklediğimizin üzerinde bir katılımla karşılaştık." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl yoğun ilgi gören mehter takımı ve Mevlevi semazenlerinin gösterileri ile müzik dinletilerinin yanı sıra TRT’nin dijital platformu Tabii filmleri ve çeşitli el sanatları stantları aracılığıyla Türkiye’ye ait birçok kültürel dokunun bu yıl da sergileneceğini belirten Demir, el sanatlarıyla ilgili stant sayısını geçen yılki yoğun ilgi nedeniyle artırdıklarını kaydetti.
Demir, 3 gün boyunca Türk yemek kültürünü tanıtacak önemli programlar yapacaklarını ve katılacak aşçılar arasında Ramazan Bingöl’ün de yer alacağını söyledi.
Bu yıl TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu Tabii’nin festivale katılacağını ve film gösterimleri yapacağını belirten Demir, Türkiye'nin güzelliklerini tanıtacaklarını dile getirdi.
Demir, festivale katılacak önemli konuşmacılarla Türkiye tarihi ve kültürü üzerine sunumlar yapılacağını anlatarak, pazar alanında kurulacak 200’ü aşkın stantla iki ülke arasındaki ticari işbirliğine canlılık getirmeyi amaçladıklarını işaret etti.
Anadolu'nun ve Türkiye'nin çok derin, geniş ve zengin bir kültürü olduğunu vurgulayan Demir, "Biz bu kültürleri tanıttıkça insanlara, aynı zamanda Amerika'nın kültürünü de genişletiyor, büyütüyor, geliştiriyoruz." dedi.
Demir, hem Türkiye'den hem de ABD'den üst düzey katılımcıların festivale geleceğini aktararak, “Bu bizim için büyük bir şeref. Bu toplantının önemini kavramasalar, bu arkadaşlarımız belki de böyle bir karar vermezdi." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.