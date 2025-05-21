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Dünya

ABD'de Filistinli aktivist Halil, gözaltı merkezinde yeni doğan bebeğini kucağına alamadı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'in yeni doğan oğlunu kucağına almasına izin vermediği belirtildi.

Mücahit Oktay  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
ABD'de Filistinli aktivist Halil, gözaltı merkezinde yeni doğan bebeğini kucağına alamadı

New York

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Louisiana eyaletindeki ICE görevlilerinin ve özel hapishane işletmecisi GEO Group yetkililerinin, Halil'in aile yakınlarıyla, arada cam bölme olmaksızın, yüz yüze görüşmesine müsaade etmediği bildirildi.

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Açıklamada, Halil'in kaldığı gözaltı merkezindeki yetkililerin, ziyaret kuralları gereği temasın yasak olması ve merkezin güvenli olmayan bir bölümünde bir anne ile yeni doğmuş bebeğin bulunmasına ilişkin "güvenlik endişelerini" gerekçe gösterdiği belirtildi.

Filistinli öğrencinin avukatlarının, temaslı ziyaretlerin federal yasalara uygun olduğu ve Halil'in nakledilmesini istedikleri New Jersey eyaletindeki gözaltı merkezinde bu tür ziyaretlere izin verildiği yönündeki itiraz ve hatırlatmaları, gözaltı merkezi yetkilileri tarafından dikkate alınmadı.

Açıklamanın devamında, "Halil'in eşi Dr. Noor Abdalla, yeni doğan çocuğunu, kocasının oğluyla ilk kez tanışabileceği ve dokunabileceği umuduyla,1400 milden (2 bin 253 kilometre) fazla yol kat ederek New York'tan, Louisiana'daki Central Louisiana ICE İşlem Merkezi'ne getirmişti." ifadelerine yer verildi.

ACLU'nun açıklamasında ayrıca Abdalla'nın şu sözlerine yer verildi:

"Kendisine adil demeye cesaret eden bu sistemin acımasızlığı ve insanlık dışılığına öfkeliyim. Yeni doğan oğlumuzla ilk kez, Louisiana'ya, babasının onu ilk kez kollarında tutabilmesi için kilometrelerce uçtuk. ICE bu en temel insan hakkını bile bize vermeyi reddetti. Bu sadece kalpsizlik değil. Bu, pişmanlık duymadan aileleri parçalayan bir hükümetin kasıtlı şiddeti, hesaplanmış zulmüdür."

ACLU yetkilileri, Mahmud Halil'in bugün mahkemeye yaptığı bir başvuruda, ailesiyle yüz yüze görüşmesine izin verilmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.

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