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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin Chicago kentinde, Gazze'de "kalıcı ateşkes çağrısı" içeren karar tasarısı onaylandı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde toplanan kent konseyinde, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını içeren karar tasarısı kabul edildi.

Aynur Şeyma Asan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
ABD'nin Chicago kentinde, Gazze'de "kalıcı ateşkes çağrısı" içeren karar tasarısı onaylandı

Chicago

Chicago Kent Konseyinde, Gazze'de "kalıcı ateşkes çağrısı" yapan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın kullandığı oyla karar tasarısı, 23'e karşı 24 oyla kabul edildi.

Konseyde kabul edilen karar tasarısı, kalıcı ateşkesin yanı sıra "bölgeye insani yardım sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması" çağrılarını da içeriyor.

ABD'de kent konseyleri, Gazze'de kalıcı ateşkes talep ediyor

North Carolina eyaletindeki Wilmington Kent Konseyi, 16 Kasım 2023'te, Gazze'de "derhal kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını" talep eden karar tasarısını onaylamıştı.

Georgia eyaletine bağlı Atlanta Kent Konseyi de Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını ve sivillere yönelik "toplu cezalandırma ve şiddetin uluslararası hukuka aykırı olduğunu" vurgulayan karar tasarısını 20 Kasım 2023'te kabul etmişti.

Ohio eyaletindeki Akron Kent Konseyinde ise kalıcı ateşkesin yanı sıra İsrail'in "yasa dışı yerleşim faaliyetlerine" son vermeye çağrıldığı karar tasarısı, 20 Kasım 2023'te oy birliğiyle kabul edilmişti.

Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 25 kişi, 23 Kasım 2023'te, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de "kalıcı ateşkes sağlama" çağrısı yapmıştı.

California eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını 28 Kasım 2023'te kabul etmişti.

San Francisco'da kent yönetimi de Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes çağrısı" yapan karar tasarısını kabul etmişti.

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