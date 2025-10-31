Dolar
42.04
Euro
48.65
Altın
4,020.56
ETH/USDT
3,879.20
BTC/USDT
110,300.00
BIST 100
10,965.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "TRT World Forum"unda konuşuyor.
logo
Dünya

BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere "uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla" düzenlediği saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bunların acilen soruşturulması çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında  Volker  Türk'ün, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlemesine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Buna göre, Türk, "ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik hava saldırıları uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor. ABD ordusunun, eylül başından bu yana Karayipler ve Pasifik'teki teknelere düzenlediği ve uluslararası hukukta hiçbir haklı gerekçesi bulunmayan bir dizi saldırıda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu saldırıların ve artan insani maliyetlerin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Türk, ABD'nin bu tür saldırıları durdurması gerektiğini vurguladı.

Türk, ABD'nin, bu teknelerdeki insanların kendilerine karşı iddia edilen suç eylemleri ne olursa olsun "yargısız infaz edilmesini" engellemek için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini belirtti.

ABD'nin, bu eylemlerin uyuşturucuyla ve terörle mücadele operasyonlarının bir parçası ve uluslararası insancıl hukuk tarafından düzenlenen eylemler olduğunu savunduğunu hatırlatan Türk, şunları kaydetti:

"Ancak uluslararası sınırlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi bir sorunla mücadele etmek, devletler arasında uzun zamandır mutabakata varıldığı üzere, uluslararası insan hakları hukukunda belirlenen öldürücü güç kullanımına ilişkin dikkatli sınırlamalara tabi bir kolluk kuvveti meselesidir. Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, ölümcül güç kullanımına yalnızca yaşamı tehdit eden kişilere karşı son çare olarak izin verilebilir."

Türk, bu saldırıların derhal, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunarak, ABD'nin adil yargılanma ve usule uygun yargılama ilkelerine uygun olarak ciddi suçlarla itham edilen kişileri soruşturması ve gerekirse cezalandırması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki saldırıları

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneyi vurduklarını ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Ülkemizin denizlerini ve göllerini koruyabilmek için çok önemli adımlar atıyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
ABB'deki konser harcamaları davasının görülmesine 6 Ocak'ta başlanacak
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi

Benzer haberler

BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

New York'taki belediye seçimlerinde öne çıkan Mamdani, Filistin'e verdiği destekle dikkati çekiyor

Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi

Busan görüşmeleri: Çin–ABD ilişkilerinde "eş güdümlü hegemonya" inşasına doğru mu?

Busan görüşmeleri: Çin–ABD ilişkilerinde "eş güdümlü hegemonya" inşasına doğru mu?
Dünyada ekim ayında birçok sıra dışı ve tuhaf olay basına yansıdı

Dünyada ekim ayında birçok sıra dışı ve tuhaf olay basına yansıdı
ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak

ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet