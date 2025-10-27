Karayipler'de askeri varlığını artıran ABD, Trinidad ve Tobago'ya savaş gemisi gönderdi
ABD'de Donald Trump yönetimi, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler'deki askeri varlığını artırmak için hamlelerine devam ederken, ABD Donanması'na ait savaş gemisi, bölgedeki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'ya konuşlandırıldı.
PORT OF SPAIN
Trump yönetimi, Karayipler'de "uyuşturucu kaçakçılığına" karşı ABD ordusunun varlığını artırma çabaları kapsamında gönderdiği "Gerald R. Ford" uçak gemisi Venezuela istikametinde yol almaya devam ederken, bölgeye yönelik yeni bir askeri hamlede bulundu.
- ABD, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler'de askeri varlığını artırıyor
- Venezuela'dan "ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesi kullanılacağı" mesajı
- ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurduğunu ve 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı
- ABD, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler bölgesine sevk etti
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ABD Donanması'na ait "USS Gravely" füzesavar gemisi, dün Venezuela'nın kuzeydoğusundaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'nun başkenti Port of Spain'e demirledi.
Trinidad ve Tobago'dan üst düzey askeri bir yetkili, The Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin bu askeri hamlesinin kısa süre önce kararlaştırıldığını söyledi.
İki ülkeden hükümet yetkilileri, eğitim tatbikatları yapılabilmesi için savaş gemisinin 30 Ekim'e kadar bölgede kalacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı, 24 Ekim'de "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına gönderdiklerini açıklamıştı.
ABD'li Senatör Scott: Maduro'nun günleri sayılı
ABD'li Senatör Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini bir an önce terk etmesi gerektiğini savunarak, "Günleri sayılı." dedi.
Cumhuriyetçi Senatör Scott, CBS News kanalına verdiği mülakatta Maduro hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Ben Maduro olsaydım hemen şu anda Rusya ya da Çin'e giderdim." diye konuşan Scott, yakın zamanda içerden ya da dışarıdan Venezuela'da bir şeyler olacağını tahmin ettiğini belirtti. Scott, Maduro için "Günleri sayılı." ifadesini kullandı.
ABD'nin işgal planı olup olmadığının sorulması üzerine Scott, bunu beklemediğini, böyle bir şey olursa da çok şaşıracağını söyledi.
Scott, Maduro'nun iktidardan düşmesinin Küba için de "bir son" olacağını kaydederek, "Amerika, Güney Yarımkürenin bakımını üstlenir." şeklinde konuştu.
Karayipler'deki hareketlilik
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.
ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor
Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.
Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.
Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.