ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden iş amaçlı "B1" ve turizm amaçlı "B2" vizesi için alınabilecek bir sonraki randevunun ortalama süresi, 15 gün olarak açıklandı.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanlığının "Küresel Vize Bekleme Süreleri" listesi güncellendi.
Buna göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden iş amaçlı "B1" ve turizm amaçlı "B2" vizesi için alınabilecek bir sonraki randevunun ortalama süresi, 15 gün olarak gösterildi.
Güncelleme öncesinde bekleme süresinin de yer aldığı listede, bu durumun ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için 5 ay olduğu görülüyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Barrack, "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevularının sürelerini önemli ölçüde iyileştirip kısaltırken, aynı zamanda güçlü güvenlik ve tarama standartlarımızı da koruyoruz." ifadesini kullandı.