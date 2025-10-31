Dolar
42.05
Euro
48.50
Altın
4,022.72
ETH/USDT
3,856.50
BTC/USDT
109,973.00
BIST 100
10,954.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı

Romanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin ülkede konuşlanan askeri birliklerinin bir kısmını geri çekeceğini duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı

Ankara

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO'nun doğu kanadında konuşlanan ABD birliklerinin bir kısmı için yeniden yapılandırma kararı alındığına işaret edilerek, bu doğrultuda Mihail Kogalniceanu Üssü'ndeki ABD askerlerinin geri çekileceği belirtildi.

Romanya'da yaklaşık bin ABD askerinin kalmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, bunun ABD'nin bölgesel güvenliğe olan bağlılığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, başkent Bükreş'te gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Ionut Mosteanu da Deveselu ve Campia Turzii üslerindeki ABD askerlerinin konuşlanmaya devam edeceğini söyledi.

Mosteanu, konuyla ilgili, "Basitçe söylemek gerekirse Avrupa savunmasını kendi eline almaya karar verdi. Hepimizin öngördüğü bir gelişmeydi. Romanya Silahlı Kuvvetlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ülkesinin savunma stratejisini değiştirmeyeceğini vurgulan Mosteanu, benzer adımların NATO'nun doğu kanadında yer alan diğer ülkeler Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan için de atılabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'miz sahip olduğu güçle küresel yeniden kurulum aşamasının önemli aktörlerinden biridir
Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta
TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı
Bakan Kurum: Ülkemizin denizlerini ve göllerini koruyabilmek için çok önemli adımlar atıyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Benzer haberler

Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı

Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığının "Küresel Vize Bekleme Süreleri" listesi güncellendi

BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

New York'taki belediye seçimlerinde öne çıkan Mamdani, Filistin'e verdiği destekle dikkati çekiyor

New York'taki belediye seçimlerinde öne çıkan Mamdani, Filistin'e verdiği destekle dikkati çekiyor
Busan görüşmeleri: Çin–ABD ilişkilerinde "eş güdümlü hegemonya" inşasına doğru mu?

Busan görüşmeleri: Çin–ABD ilişkilerinde "eş güdümlü hegemonya" inşasına doğru mu?
Birinci Dünya Savaşı'na katılan iki askerin cam şişede denize bıraktığı mektuplar Avustralya kıyısında bulundu

Birinci Dünya Savaşı'na katılan iki askerin cam şişede denize bıraktığı mektuplar Avustralya kıyısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet