Dolar
42.05
Euro
48.51
Altın
3,999.01
ETH/USDT
3,895.30
BTC/USDT
110,184.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedarikini onayladığı iddiası

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

Ahmet Furkan Mercan  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedarikini onayladığı iddiası

Ankara

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk tedarikine yönelik kararını verdi.

Bakanlık, Ukrayna'ya bu füzelerin tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktı. Nihai dış tedarik onayı, ABD Başkanı Donald Trump'a bırakıldı.

Söz konusu Tomahawk füzelerinin menzilinin yaklaşık 1600 kilometre olduğu biliniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Füze tedarikinde "tercih"

Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya verilebilecek "çok sayıda Tomahawk" füzesine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Ülkeyi (ABD) korumak için ihtiyaç duyulanları vermek istemedikleri için" füzelerin Ukrayna'ya tedarikini tercih etmediğini söylemişti.

Zelenskiy, ABD'nin tedarike yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıtında, "ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz." demişti.

Ulusal basında, bu süreçte ABD yönetiminin, "Trump'ın füze tedarikini masadan kaldırmadığı ve emir vermesi halinde" füzeleri Ukrayna'ya hızla sağlamak için planlar hazırladığı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım
Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
TRT World Forum 2025'te Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Avrupa Parlamentosu'na "anıt" ve "işgal" tepkisi

Benzer haberler

Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedarikini onayladığı iddiası

Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedarikini onayladığı iddiası

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya saldırı yapmayı düşünmediklerini söyledi

Romanya, ülkedeki ABD birliklerinin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığının "Küresel Vize Bekleme Süreleri" listesi güncellendi

ABD Dışişleri Bakanlığının "Küresel Vize Bekleme Süreleri" listesi güncellendi
BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

New York'taki belediye seçimlerinde öne çıkan Mamdani, Filistin'e verdiği destekle dikkati çekiyor

New York'taki belediye seçimlerinde öne çıkan Mamdani, Filistin'e verdiği destekle dikkati çekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet