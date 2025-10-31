Dolar
Gündem

Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da bir dairede tüp patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Derdiyok, Gökçe Karaköse  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.

