Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
Bağcılar'da bir dairede tüp patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.
Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.