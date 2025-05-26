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Kültür

"Türk Festivali" ABD'nin Chicago kentinden rüzgar gibi geçti

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde düzenlenen "Türk Festivali" üç günün ardından son buldu.

Ayşe Betül Akçeşme  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
"Türk Festivali" ABD'nin Chicago kentinden rüzgar gibi geçti

Chicago

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde ikinci kez gerçekleştirildi.

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Festivalin kurucu komite üyelerinden Halil Demir, etkinliğin kapanışında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bu geldiğimiz noktada anlıyorum ki Türk Festivali artık Chicago'nun kültürel bir parçasıdır." dedi.

Türk toplumunun Amerika'da azınlık olarak böylesine kapsamlı ve düzenli bir organizasyona imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Önce Allah'a şükrediyorum. Küçük bir azınlık olarak Türkler burada böyle güzel, düzenli, disiplinli bir festivali hem Müslümanların hem Amerikalıların daha önce şahit olmadığı şekilde insanlara sunduk. Chicago'ya yeni bir şey getirdik. Türk halkının sesini burada insanlara duyurduk. Türkiye’nin güzelliklerini sunduk, insanlar inşallah güzel ülkemizi ziyaret ederler."

Festival boyunca 200’den fazla stantta Türk el sanatları ve yöresel lezzetleri sergilendi. Ebru, seramik ve hat gibi geleneksel sanat dallarında Türkiye’den gelen sanatçılar atölyeler ve sergiler düzenledi. Ayrıca ABD'de yaşayan Türk toplumu ve Türkiye ile ilgili çeşitli paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren fotoğrafların da yer aldığı "Türkiye'nin değerleri" sergisi, üç gün boyunca ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Gelecek yıllarda etkinliğin daha da büyümesini beklediklerini ifade eden Demir, "Önümüzdeki yıl Allah’ın izniyle Amerikalı insanların kitleler halinde geldiğini göreceksiniz. Türk kültürünün güzelliklerinin Chicago halkına daha çok yansıdığını göreceksiniz." dedi.

Festivalin diğer ABD şehirlerine de taşınabileceğine işaret eden Demir, "Eminim ki bu büyüyecek ve diğer bölgelere de gidecektir. Halkımızın güzelliklerini yaymak istiyoruz. Arzumuz odur." ifadelerini kullandı.

Festivalin sanat programının koordinatörlüğünü üstlenen ebru sanatçısı Rümeysa Özerk de AA’ya yaptığı değerlendirmede, üç gün boyunca 1000'e yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Özerk, Türk sanat ekibi olarak sekiz sanatçıyla yedi farklı sanat dalında stant açtıklarını belirterek, "Ebru, filografi, ahşap baskı, hat, tabak boyama ve porselen hamurundan taç atölyelerimizin yanı sıra çocuklara özel bir bölüm oluşturduk." diye konuştu.

Özellikle ebru ve tezhip sanatlarının büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Özerk, ziyaretçilerin çoğunun Amerikalı olduğunu ancak Türk katılımcıların da yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını aktardı.

Özerk, "Bazılarına satış yaptık, kimileriyle atölye çalışmaları gerçekleştirdik." diyerek, sanat yoluyla kurulan bu etkileşimin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerden ve katılımcılardan olumlu geri bildirimler alan Türk Festivali’nin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

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