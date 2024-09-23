Dolar
34.15
Euro
37.99
Altın
2,622.48
ETH/USDT
2,647.30
BTC/USDT
63,552.00
BIST 100
9,899.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aydın Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Programı’nda konuşuyor.
logo
Kültür, Podcast

TRT World’ün “Kutsal İşgal” belgeselinde, İsrail’in Batı Şeria'yı işgal planı nasıl işlendi?

Ümmühan Atak  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
TRT World’ün “Kutsal İşgal” belgeselinde, İsrail’in Batı Şeria'yı işgal planı nasıl işlendi?

Ankara

TRT World ekibinin hazırladığı, Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin çekim sürecini ve İsraillilerin işgal motivasyonunu, belgeselin Yapımcı ve Yönetmeni Aslıhan Eker Çakmak ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerine yönelik iddialara ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Diyarbakır'dan birtakım kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi, inceleme yapılıyor
İstanbul'da şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "evlerini derhal boşaltmalarını" içeren mesaj gönderdi

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "evlerini derhal boşaltmalarını" içeren mesaj gönderdi

TRT World’ün “Kutsal İşgal” belgeselinde, İsrail’in Batı Şeria'yı işgal planı nasıl işlendi?

Çin, vatandaşlarından "İsrail'i en kısa sürede terk etmelerini" istedi

Gazze'de füze saldırısında ailesini kaybeden genç, ampute edilen kardeşiyle yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de füze saldırısında ailesini kaybeden genç, ampute edilen kardeşiyle yaşam mücadelesi veriyor
79. BM Genel Kurulu’nda Gazze gündemi nasıl ele alınacak?

79. BM Genel Kurulu’nda Gazze gündemi nasıl ele alınacak?
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet