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Kira uyuşmazlıklarında 135 binden fazla başvuru arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar yapılan 383 bin 502 başvurudan 135 bin 673'ünün tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Kira uyuşmazlıklarında 135 binden fazla başvuru arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu

Ankara

Bakan Tunç, arabuluculuk uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arabuluculukla ihtilafları büyütmeden çözmeyi, toplumsal huzura katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Tunç, "Hukuk yargılamasında etkinliği her geçen gün artan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında yer alan arabuluculuk, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşlarımızın uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden, hızlı ve barışçıl şekilde çözüm bulmasına imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

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İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun 1 Eylül 2023'ten itibaren kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirildiğini aktaran Tunç, "Bu sayede sadece mahkemelerimizin yükünü hafifletmekle kalmadık, vatandaşlarımızın da uzlaşma kültürüyle sorunlarını kısa sürede çözmelerinin önünü açtık." ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk sayesinde çözüme kavuşan kira uyuşmazlıklarına ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar 383 bin 502 başvuru yapıldı, 135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı. Sadece üç büyük ilimizde İstanbul'da 107 bin, Ankara'da 39 bin, İzmir'de 23 bin vatandaşımız arabuluculukla çözüm buldu. Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü. Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için; Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

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