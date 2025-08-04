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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, Gazze'den acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan çocukların tahliyesinde gecikmekle eleştiriliyor

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İngiliz hükümetinin acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan çocukların Gazze'den tahliye edilerek İngiltere'ye getirilmesi için "harekete geçmekte çok geç kaldığını" belirtti.

Zuhal Demirci  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
İngiltere, Gazze'den acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan çocukların tahliyesinde gecikmekle eleştiriliyor

İngiltere

Swinney, acil tıbbi desteğe ihtiyacı olan Gazzeli çocukların İngiltere'ye getirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 9 Temmuz'da İngiltere Başbakan Keir Starmer'a mektup yazarak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), çağrısına yanıt verilmesini ve çocukların tedavi amacıyla tahliye edilmesini talep ettiğini hatırlattı.

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İskoç lider, "Gazze halkına yönelik acıların hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini başından beri açık şekilde dile getirdik. İsrail tarafından bombalanan ve açlığa mahkum edilen sivillerin durumu korkunç boyutlara ulaştı." ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümetinin tahliye kararının memnuniyet verici olduğunu ancak çok geç kalındığını vurgulayan Swinney, "İngiltere hükümetine, hayatların kurtarılması için elinden geleni bir an önce yapması çağrısında bulunuyorum. İskoçya olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

İngiltere Hükümeti Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, "Gazze'de acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan daha fazla çocuğun tahliyesi yönünde planlarımızı ilerletiyoruz. Bu çocuklardan bazılarının İngiltere'ye getirilerek burada uzman tedavi görmeleri sağlanacak." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, sürecin mümkün olan en hızlı şekilde yürütüldüğü ve ayrıntıların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Starmer, Gazzeli çocukları ülkede tedavi etmek istediklerini açıkladı

İngiltere Başbakanı Starmer, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, acil tıbbi desteğe ihtiyacı olan Gazzeli çocukları bölgeden tahliye edip İngiltere'de tedavilerini yapmak için çabaları hızlandıracaklarını ifade etmişti.

İngiliz "The Sunday Times" gazetesinin haberinde de Gazze'de acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan 300 kadar çocuğun tedavi amacıyla İngiltere'ye getirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

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