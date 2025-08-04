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Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Miraç Kaya  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

Balıkesir

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında yer alan ve ağaçların da bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Alevlere, 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. 

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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