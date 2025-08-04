Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Balıkesir
İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında yer alan ve ağaçların da bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 4, 2025
Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale ediliyor https://t.co/iIP9gVmshb pic.twitter.com/xScHKXIwmP
Alevlere, 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.